Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Kız Çocukları Günü’ mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…" diye yazdı.

Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…#DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/50J9Peb6hz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2021