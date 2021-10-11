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Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Kız Çocukları Günü’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajında, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…" diye yazdı.

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