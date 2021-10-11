Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 11 Ekim! Dünya Kız Çocukları Günü için anlamlı mesajlar sözler!
Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 11 Ekim günü tüm dünyada idrak ediliyor. Bu anlamlı ve özel günde sosyal medyada mesajlar paylaşmak isteyenler, Dünya Kız Çocukları Günü mesajları sözleri hakkında sorgulama yapıyor. Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 11 Ekim’de araştırılıyor. Haberimizden Dünya Kız Çocukları Günü mesajları sözlerine ulaşabilirsiniz.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları! Her yıl 11 Ekim günü kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü'nde vatandaşlar sosyal medyada mesajlar paylaşıyor. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştı. Haberimizden; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajlarını sözlerine ulaşabilirsiniz.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI!
Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmları için çalışıyoruz...
Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve ayaklarının üzerinde duranlar bireyler olarak yetiştirilmeli...
Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.
İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun"
Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız!
Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.
Bir kız cocugu egitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun
Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Allah bizlere Vatanını Milletini Seven Ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin.Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?
Dünya Kız Çocukları Günü, Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2012 yılında 11 Ekim tarihi olarak ilan edilmiştir.
2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.
Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır
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- Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 11 Ekim! Dünya Kız Çocukları Günü için anlamlı mesajlar sözler!
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