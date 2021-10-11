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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla toplantı yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve birlik komutanları ile video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

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