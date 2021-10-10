E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? İnternetten kimler isim değişikliği yapabilir?
E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek E-Devlet üzerinden isim değiştirmenin önünü açtı. İnternet üzerinden başvuru yaparak ad soyad değişikliği yapabileceksiniz. 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzeltmişti. Peki; E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? Kimler isim değişikliği yapabilir? İşte detaylar!
E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? Kimler isim değişikliği yapabilir? Bugüne kadar yüzbinlerce kişi isim ve soyadı değişikliği için başvuruda bulunmuştu. E-Devlet üzerinden başlatılan uygulamayla, ad soyad değişikliği internet ortamına taşınacak. Başvurunuzu kolaylıkla yaparak isim değişikliği yapmanız mümkün olabilecek. Peki; E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? İşte E-Devlet isim değişikliği hakkında merak edilen bilgiler!
E-DEVLET İSİM DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devletten yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.
6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı.
Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.
*275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti*
Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti.
Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.
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