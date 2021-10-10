Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da Hacı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katıldı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Hacı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı.
Gür için cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.
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