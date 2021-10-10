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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem fahiş fiyatlarla mücadele ve koronavirüs salgınındaki son durum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem fahiş fiyatlarla mücadele ve koronavirüs salgınındaki son durum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Fahiş fiyatlarla mücedele ve yüz yüze eğitim gibi önemli konuların masaya yatırılacağı kritik kabine toplantısında aşı çalışmalarındaki son durum da ele alınacak. İşte Başkan Erdoğan önderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündemindeki detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan kritik toplantıda vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masaya yatırılacak. Toplantıda fahiş fiyatlarla mücadele konusunda atılacak adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Milyonlarca insanın beklediği Kabine Toplantısı yarın yapılacak.

Saat 15'te başlayacak olan kabine toplantısında koronavirüs rakamları ele alınacak.

Yeni vaka sayılarındaki artış sonrasında aşısızlara ek tedbirler gelir mi sorusu yanıtını bulacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabinenin öncelikli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum yapacak.

30 bin bandında seyreden vaka sayıları değerlendirilecek. Aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı masada olacak.

Yüz yüze Eğitim de Kabinenin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de bir sunum yapacak. Olası ek tedbirler gözden geçirilecek.

Fahiş fiyatla mücadele, Kabine Toplantısı'ndaki bir başka önemli başlık. Ekonomi kurmaylarının toplantıda gıda komitesi toplantısına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da gözden geçirilecek.

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devame den operasyonlar kabinenin gündemi arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabineyi bilgilendirecek.

İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek.

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