Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem fahiş fiyatlarla mücadele ve koronavirüs salgınındaki son durum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan kritik toplantıda vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masaya yatırılacak. Toplantıda fahiş fiyatlarla mücadele konusunda atılacak adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.