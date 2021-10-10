Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
Yolcuların havalimanlarında unuttuğu ve 6 ay boyunca almadığı ürünler ihale usulüyle satılıyor. A Haber ekibi Avcılar’da bulunan ‘Unutulan Eşyalar’ dükkanına gitti.
İstanbul Havalimanı'nı dış hatlar terminalinde unutulan binlerce eşya bir depoya alındı. Ardından sahipleri aranmaya başlandı.
Süreç sonunda sahipleri bulunamayan eşyalar ihale usulü satışa çıkarıldı.
İhaleyi Avcılar'da 'unutulan eşyalar' mağazası olan Aziz Korkmaz kazandı. A Haber muhabiri Pınar Özenç Unutulan Eşyalar' mağazasına gitti.
Binlerce liralık orijinal marka ürünleri bu mağazalardan oldukça makul fiyatlardan almak mümkün.
Mağaza sahibi Aziz Korkmaz, "Alıştık artık ihale kazanmaya. Şu an aşağı yukarı 56 tane havaalanı var. Bunların aşağı yukarı 20'sinde bu ihaleler yapılıyor. Mümkün olduğunda en yüksek fiyatı verip almaya çalışıyoruz." dedi.
NE KADAR VALİZ ALDINIZ?
"Şuandaki ihalede çektiğimiz elektronik eşya 3 bin parça kadar. 2850 tane valiz ve çanta var. Bunların hepsi dolu. İçlerinden ne çıkacağı meçhul. Bunları periyodik olarak açıyoruz."
MARKA ÜRÜNLER ORİJİNAL Mİ?
"Bu kadar kaliteli ve marka ürünü bir arada görme imkanı hiçbir mağazada yok. Bunu ancak unutulan eşyalar mağazasında görebilirsiniz."
FİYATLAR NASIL?
"Fiyatlar çok uygun. Önce sıfır fiyatına bakıyoruz sonra ikinci el fiyatına bakıyoruz. İkinci el fiyatından daha aşağı fiyatlarla satışa sunuyoruz."
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