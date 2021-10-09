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Son dakika: Adana'da Başkan Erdoğan heyecanı! Dev projeler açılıyor

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Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Son dakika: Adana’da Başkan Erdoğan heyecanı! Dev projeler açılıyor

Son dakika haberine göre Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana'ya gidecek. Başkan Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına ve AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lezzet Festivali ve toplu açılış töreni ile partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katılmak üzere bugün Adana'ya geliyor.

TEMEL ATMA VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Başkan Erdoğan, saat 12.30'da Ceyhan ilçesinde temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak.

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ADANA GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA TOPLANTISI
Erdoğan, Merkez Park'ta Lezzet Festivali'nin açılışını yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına iştirak edecek, ardından üniversitenin hizmet binalarının açılışını yapacak.

AKŞAM GENÇLERLE BULUŞACAK
Erdoğan akşam 19.00'da da Adana Müzesinde gençlerle buluşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN HEYECANI
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Adana'ya gelecek olan Başkan Erdoğan'ı Adana'ya yakışır şekilde karşılayacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra Adana'ya geleceğini belirten Ay, "Yarın hasret bitecek. Adanalı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı hasretle, coşku içerisinde karşılayacak. Biz AK Parti Adana teşkilatları olarak hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

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