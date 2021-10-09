Gezi'nin finansörleri hesap verdi! Davayı bakın kimler takip etti
Gezi kışkırtmasında birleştirilen iki ayrı davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada CHP ve HDP’nin yanı sıra İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika temsilcileri hazır bulundu.
Yeniden görülmeye başlanan Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar'ın da olduğu 17 sanıklı dava ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davanın birleştirilmesi sonrasındaki ilk duruşma yapıldı. Sanık avukatları, birleştirme kararına karşı itirazda bulundu.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve avukat sayısının fazlalığı göz önüne alınarak büyük salonda yapıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Aralarında Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Karaman, Cem Yakışkan'ın da bulunduğu tutuksuz 20 sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.
CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Ali Şeker, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm ile Zeynel Özen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda kişi izleyici olarak davayı takip etti.
Duruşmayı İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika konsoloslukları ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Büyüm de izledi. Kavala'nın eşi akademisyen Ayşe Buğra Kavala da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, celse arasında dosyaların birleştirildiğini belirtti. Söz alan sanık avukatları birleştirme kararına karşı itirazlarda bulundu. Sanık avukatlarından Ömer Kavili, "Bu dava yargılama değil, siyasi bir linç davasıdır. Yargı kültürüne sahip çıkmanızı bekliyorum. Birleştirmeyi yapan hâkim, kaçak hâkimdir. Geldi darbeyi vurdu kaçtı gitti. Bu birleştirme kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etmenizi bekliyorum. Birleştirme kararının kaldırılmasını talep ederim" dedi. Cem Yakışkan'ın avukatı Ersan Şen de "birleştirmenin savunma dışlanarak yapıldığını, 3 dosyanın hukuki irtibat olmadığı halde, algı yaratılarak birleştirildiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini" vurguladı.
Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.
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