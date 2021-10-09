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SON DAKİKA: Atama kararları Resmi Gazete'de! Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

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Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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SON DAKİKA: Atama kararları Resmi Gazete’de! Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte atanan isimler...

RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gaze'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.




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