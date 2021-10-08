Yunan generalden Türkiye'ye yönelik flaş açıklamalar "Olası bir savaşta..." Erdoğan Türkiye'yi süper güç yapacak

"TÜRKİYE İLE SAVAŞ OLSA..."

Türkiye'nin savunma sanayisi için her yıl 41 milyar dolar harcadığını belirten Yunan general, "Şu anda Türkiye tarafında çok büyük bir silahlanma programı var. Endişe verici olan Türkiye'nin silah sistemlerinin çoğunu kendi başına üretmesi. Yunanistan silahlanma yarışında Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" diye konuştu.