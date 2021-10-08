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Yunan generalden Türkiye'ye yönelik flaş açıklamalar "Olası bir savaşta..." Erdoğan Türkiye'yi süper güç yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Yunan generalden Türkiye’ye yönelik flaş açıklamalar Olası bir savaşta... Erdoğan Türkiye’yi süper güç yapacak

Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Yunanistan envanterine yeni savaş malzemeleri katmaya devam ediyor. Ancak Yunanistan'da canlı yayına katılan bir generalden gelen itiraf gibi açıklamalar ülkede gündeme bomba gibi düştü. Yunanistan'ın silahlanma yarışında Türkiye'yi takip edemediğini söyleyen general "Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı. General ayrıca yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel bir süper güç yapma iradesine sahip olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...

Yunan General katıldığı canlı yayında Türkiye ve Yunanistan'ı savunma sanayii alanında değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞ OLSA..."

Türkiye'nin savunma sanayisi için her yıl 41 milyar dolar harcadığını belirten Yunan general, "Şu anda Türkiye tarafında çok büyük bir silahlanma programı var. Endişe verici olan Türkiye'nin silah sistemlerinin çoğunu kendi başına üretmesi. Yunanistan silahlanma yarışında Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ EMPERYALİST OLMAKLA SUÇLADI

Yunanistan'ın acilen savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Yunan general, konuşmasının devamında Türkiye'yi "emperyalist" olmakla suçladı.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ YAPACAK"

Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin kendi içinde büyük bir dönüşüm yaşadığını aktaran Yunan general şöyle devam etti: "Erdoğan Türkiye'yi büyük bir bölgesel süper güç yapma iradesine sahip ve sorun da bu. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yılı olan 2023 hedefi var."

TÜRKİYE'NİN HIRSLARI ARTACAK VE ENDİŞELENMELİYİZ

Yunan general, Türkiye'nin 2023 yılı itibariyle savunma sanayinde kendi kendine yetebilecek bir ülke haline geleceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bu yüzden Türkiye asla geri adım atmayacak. Batı'da ve ABD'de bu hoşgörü olduğu sürece Türkiye'nin hırsları artacak ve bu bizi endişelendirmeli."

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