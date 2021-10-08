İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Instagram yine çöktü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayan problem devam ediyor. Özellikle İOS telefon kullanan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Açıklamanın detayları haberimizde. İşte, İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Instagram yine çöktü mü? Twitter yorumları...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor.