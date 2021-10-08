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İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Instagram yine çöktü mü? Twitter yorumları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Instagram yine çöktü mü? Twitter yorumları...

İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyor. 21.30 civarında başlayan problem nedeniyle kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Instagram yine çöktü mü? Twitter yorumları...

İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Instagram yine çöktü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayan problem devam ediyor. Özellikle İOS telefon kullanan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Açıklamanın detayları haberimizde. İşte, İnstagram neden yavaşladı, yenilenmiyor? Instagram yine çöktü mü? Twitter yorumları...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

İnstagram'da akşam saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin

Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.

Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.

Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.

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