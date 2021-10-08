Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototibini yaptıktan sonra çözmesi ne kadar sürmüştür? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototibini yaptıktan sonra çözmesi ne kadar sürmüştür? sorusunun yanıtı haberimizde...

SORU: Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototibini yaptıktan sonra çözmesi ne kadar sürmüştür?

A: 1 Dakika

B: 1 saat

C: 1 Gün

D: 1 Ay

CEVAP: D