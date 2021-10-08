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Instagram çöktü mü son dakika 2021? İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Ekim...

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Instagram çöktü mü son dakika 2021? İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Ekim...

Instagram çöktü mü son dakika 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Instagram'da yaşanan sorunlar devam ediyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Birçok kullanıcı sorunla karşılaşmaya devam ediyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Ekim...

Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte zorluk yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 2021?

Sosyal medya kullanıcıları son saatlerde Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedenini merak ediyor. Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin

Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.

Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.

Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.

6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

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