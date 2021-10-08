Instagram çöktü mü son dakika 2021? İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Ekim...

Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte zorluk yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 2021?

Sosyal medya kullanıcıları son saatlerde Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedenini merak ediyor. Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...