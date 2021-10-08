Instagram çöktü mü son dakika 2021? İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Ekim...
Instagram çöktü mü son dakika 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Instagram'da yaşanan sorunlar devam ediyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Birçok kullanıcı sorunla karşılaşmaya devam ediyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Ekim...
Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte zorluk yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika 2021? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 2021?
Sosyal medya kullanıcıları son saatlerde Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedenini merak ediyor. Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ
Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.
Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.
Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin
Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.
Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.
Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.
6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI
Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram çöktü mü son dakika 2021? İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Ekim...
- 2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?
- Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...
- Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...
- Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021? Ekim ayı bursluluk ücreti hangi tarihte yatacak?
- 6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...
- 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15.000 TL büyük ödül...
- AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi?
- Formula 1 bilet kaldı mı? 9-10 Ekim Formula 1 biletleri satılıyor mu?
- İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!
- ŞOK'tan acayip fırsatlar kampanyası! %50'ye varan indirimler! Elektronik, züccaciye, mobilya! 9 Ekim kataloğu...
- Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2021 ayın kaçında olacak?