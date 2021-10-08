2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?

SORU: 2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?

A: Justin Bieber

B: Bill Gates

C: Kanye West

D: Jim Carrey

CEVAP: A: Justin Bieber