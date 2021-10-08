2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.
2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?
SORU: 2014'te ABD'de 1100 kişiyle yapılan ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En Çok Nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?
A: Justin Bieber
B: Bill Gates
C: Kanye West
D: Jim Carrey
CEVAP: A: Justin Bieber