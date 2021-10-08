08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Valeler için yeni dönem başladı! Standartlar belirlenecek

Valeler için yeni dönem başladı! Standartlar belirlenecek

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
ABONE OL
Valeler için yeni dönem başladı! Standartlar belirlenecek

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) aracılığıyla başlatılan vale mesleğinin standartlarının düzenlenmesi ve kanuna bağlanması çalışmaları sonuca ulaştı. Vatandaşlar için de şikayet hususu olan araçların güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler." dedi.

TOBFED tarafından yapılan açıklamaya göre, federasyonun vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve kanuna bağlanması çalışmaları neticeye ulaştı. Valeler artık yakalarında Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı taşıyacak. Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı arkasında bulunan QR kod ile valelerin, meslek için yeterli olup olmadıkları öğrenilebilecek.

Açıklamada fikirlerine yer verilen TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, valelerle alakalı sık sık medyaya yansıyan kavga, cinayet, şiddet gibi haberlerin artık son bulmasını umduklarını dile getirdi.

Bu kimlik kartı ile artık vale-değnekçi ayrımının net olarak yapılabileceğini vurgulayan Bakırtaş, 5 seneyi aşkın süredir bu yasal düzenleme için mücadele ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını bildirdi.

ZORLA PARA TOPLAMA DEVRİ BİTTİ

Bakırtaş, hiçbir eğitimden geçmemiş, yasal sorumluluğu olmadan, restoran ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde bir alanı kapatarak insanlardan zorla para toplayan değnekçiler döneminin kapandığının altını çizdi.

Vale mesleğinin kurallarını net belli olduğunu belirten Bakırtaş, "Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA