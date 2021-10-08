Valeler için yeni dönem başladı! Standartlar belirlenecek
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) aracılığıyla başlatılan vale mesleğinin standartlarının düzenlenmesi ve kanuna bağlanması çalışmaları sonuca ulaştı. Vatandaşlar için de şikayet hususu olan araçların güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler." dedi.
TOBFED tarafından yapılan açıklamaya göre, federasyonun vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve kanuna bağlanması çalışmaları neticeye ulaştı. Valeler artık yakalarında Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı taşıyacak. Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı arkasında bulunan QR kod ile valelerin, meslek için yeterli olup olmadıkları öğrenilebilecek.
Açıklamada fikirlerine yer verilen TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, valelerle alakalı sık sık medyaya yansıyan kavga, cinayet, şiddet gibi haberlerin artık son bulmasını umduklarını dile getirdi.
Bu kimlik kartı ile artık vale-değnekçi ayrımının net olarak yapılabileceğini vurgulayan Bakırtaş, 5 seneyi aşkın süredir bu yasal düzenleme için mücadele ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını bildirdi.
ZORLA PARA TOPLAMA DEVRİ BİTTİ
Bakırtaş, hiçbir eğitimden geçmemiş, yasal sorumluluğu olmadan, restoran ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde bir alanı kapatarak insanlardan zorla para toplayan değnekçiler döneminin kapandığının altını çizdi.
Vale mesleğinin kurallarını net belli olduğunu belirten Bakırtaş, "Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...
- Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021? Ekim ayı bursluluk ücreti hangi tarihte yatacak?
- 6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...
- 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15.000 TL büyük ödül...
- AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli mi?
- Formula 1 bilet kaldı mı? 9-10 Ekim Formula 1 biletleri satılıyor mu?
- İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!
- ŞOK'tan acayip fırsatlar kampanyası! %50'ye varan indirimler! Elektronik, züccaciye, mobilya! 9 Ekim kataloğu...
- Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2021 ayın kaçında olacak?
- KYK burs başvuru takvimi açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuları ne zaman başlayacak?
- Resmi açıklama: AÖF vize sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 Tekfen bursu kimlere verilir?