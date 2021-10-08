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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

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