Şehit babasına İZSU eziyeti! Tapulu evinde susuz kaldı

2017 yılında oğlunu Diyarbakır'da şehit veren imam İbrahim Taşdemir, Tire Halkapınar köyündeki tapulu evinde susuz kaldı. İZSU'ya yaptığı başvuruya 'yetki alanımızda değil' cevabı alan şehit babası Taşdemir'in köy evine su taşıyan hortum yetersiz kaldığı için çeşmeden randıman alınmıyor. Şehit babası, kendisine yapılan ayıp karşısında çareyi 2 kilometre öteden hortumla su getirmekte buldu.

OĞLU ADINA HAYIR İŞLEDİ

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Taşdemir'in oğlu Ahmet Alp Taşdemir, 2017'de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda şehit düştü. Evladının ölümünden sonra oğlu adına hayırlar düzenleyen baba Taşdemir, imamlık yaptığı Selçuk'ta bulunan İsa Bey Camii'nde yabancı turistlere Kuran-ı Kerim hediye edip, İslamiyet'i anlattı. Bununla da yetinmeyen şehit babası; Kamerun, Benin ve Somali'de oğlu Ahmet Alp Taşdemir adına 3 tane su kuyusu açtırdı.

KENDİ KÖYÜNDE SUSUZ KALDI

Afrika'da insanlar susuz kalmasın diye su kuyuları açtırtan Taşdemir, İzmir'de adeta susuz kaldı. Tire Halkapınar köyündeki tapulu evine İZSU tarafından yetki alanlarının dışında olduğu gerekçesiyle su bağlanmayan Taşdemir, Halkapınar Köyü muhtarının da yardımlarıyla 1932 metre öteden evine su getirtti. Evinden ayrıldığı zamanlarda suyu kapatmak için yaklaşık 2 kilometre yürüyüp vanayı kapatmak zorunda kalan Taşdemir, İZSU yetkililerinin bu ısrarından vazgeçmesini istedi.

YILLARCA UĞRAŞTI

Evine su getirebilmek için yıllarca çaba gösterdiğini söyleyen Taşdemir, "Sonunda muhtarımızın yardımıyla neredeyse 2 kilometre öteden su getirebildik. Ama bizim döşediğimiz boru anca bir parmak kalınlığında bir boru. Su tazyikli akmıyor. Yetkililere söylediğimiz zaman da oraya su getirebilmek için ana hat çekmeleri gerektiğini söylüyor. Bu yüzden getirmek istemiyorlar. Sadece ben değil komşumun da su sıkıntısı var" ifadelerini kullandı. Yeni Asır aracılığıyla yetkililere seslenen Taşdemir, "Benim şu anda tek isteğim İZSU'nun evime gelen hattı genişletmesidir. Su saatimi evimin olduğu bölgeye çekmesidir. Başka bir isteğim yok" dedi.





