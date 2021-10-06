06 Ekim 2021, Çarşamba
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" ifadelerini kullanarak, HDP'nin vesayetine giren CHP ile ilgili çarpıcı bir video izletti.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 13:15
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