Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği

"KILIÇDAROĞLU'NUN FİKRİ Mİ?"

Başkan Erdoğan, "Acaba Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda. CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçi ile karşı karşıyayız demektir. İsterseniz bütün bunları hep birlikte bir de görüntüleriyle izleyelim." ifadelerini kullandı.