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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" ifadelerini kullanarak, HDP'nin vesayetine giren CHP ile ilgili çarpıcı bir video izletti.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 13:15
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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği

TBMM'in açılmasıyla 2,5 ay sonra AK Parti'de grup toplantıları başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği

"KILIÇDAROĞLU'NUN FİKRİ Mİ?"

Başkan Erdoğan, "Acaba Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda. CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçi ile karşı karşıyayız demektir. İsterseniz bütün bunları hep birlikte bir de görüntüleriyle izleyelim." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği

Türkiye'deki demokratikleşme çabalarının her dönemde bir şekilde önünü tıkayan Cumhuriyet tarihi boyunca tüm antidemokratik müdahalelere açık ya da örtülü destek veren CHP örtülü ittifak ortağı PKK güdümündeki HDP'ye her türlü tavizi vermeye devam ediyor.

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği

Koltuk hırsıyla adeta HDP'nin kontrolüne giren CHP kapalı kapılar ardında PKK'nın Anayasa ajandasına boğun eğerek devletin birleştirici üniter yapısını tehdit eden Türkiye'ye kantonlara bölmeyi hedefleyen milletimizin kutsal kabul ettiği değerleri hiçe sayan Anayasa taslağını milletimize sözde demokratik anayasa olarak sunmanın planlarını yapıyor.

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP ve HDP’nin kirli iş birliği

Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaya açan Kemal Kılıçdaroğlu, ne zaman gizli ajandası ifşa olsa panik halinde yalanlarına bir yenisini ekliyor.