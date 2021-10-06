06 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 6 Ekim 2021 aşılama ve vefat sayıları

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 6 Ekim 2021 aşılama ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 6 Ekim 2021 aşılama ve vefat sayıları

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2021'e ait vaka, vefat, aşılama, ağır hasta, iyileşen hasta rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2021'e ait vaka, vefat, aşılama, ağır hasta, iyileşen hasta rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

VAKA VE VEFAT RAKAMALARI

6 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 438 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 358 bin 64 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 413 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,53 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 87,46 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU (6 EKİM 2021)

5 EKİM

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.

4 EKİM

3 EKİM

2 EKİM

1 EKİM

30 EYLÜL

29 EYLÜL

28 EYLÜL

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA