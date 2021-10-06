SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 6 Ekim 2021 aşılama ve vefat sayıları

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.