CHP’li İBB TÜGVA binasını neden işgal etti?

TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci; polis memurlarının CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği TÜGVA Adalar İlçe binasının önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğradığını belirterek, "Zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.