Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine "haksız rekabet" suçundan 2 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin 26 Mart 2019 tarihli şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ettiği ve mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı iddiasında bulunulduğu kaydedildi. Şikayet dilekçesinde, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi ve Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin İstanbul'da "Uber XL" adı verilen araçlarla yaptığı taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçunu oluşturduğu iddiasına yer verildi.

TÜRKİYE'YE HİÇ GELMEDİĞİ ANLAŞILDI

Soruşturmada Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi'nin yetkilisi ve müdürü olarak görev yapan kişinin Barış İ. olduğunun anlaşıldığı ifade edilerek Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

NOTER ARACILIĞIYLA SAVUNMA GÖNDERDİ

Şüpheli François Pascal Chadwick'in savunmasının yazılı olarak ABD'deki noter aracılığıyla savcılığa gönderildiği anlatılan iddianamede, Chadwick'in savunmasında haksız rekabet kapsamında herhangi bir eylemlerinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 Mart 2020'de bilirkişi raporu hazırlandığı belirtilen iddianamede, raporda "Uber Türkiye'nin yasal olarak aldığı D2 Yetki Belgesi'ni, amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanarak haksız rekabet suçunu işlediği" görüşünün yer aldığı kaydedildi. İddianamede, daha önce İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğine anlatıldı.

2 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Şüpheli Francois Pascal Chadwick'in yetkilisi ve sorumlusu olduğu şirket tarafından Türkiye / İstanbul'da Uber adı verilen araçlarla yapılan tüm taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Şüpheli Chadwick'in yurt dışında olması nedeniyle uzlaştırma yoluna gidilemediğinden iddianame hazırlandığı kaydedildi. İddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizm. Ltd. Şirketi'nin Türkiye'de kısaca Uber adı verilen taksicilik hizmetinin haksız rekabet kapsamında faaliyet olduğu ve şüpheli Francois Pascal Chadwıck'in bu şirketin bu faaliyetleri kapsamında Türkiye'de kurulan şirketin yetkilisi ve sorumlusu olduğu vurgulandı. Dava açılmasının gerektirecek nitelikte delil elde edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli François Pascal Chadwick'in "haksız rekabet" suçunu işlediği gerekçesiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Öte yandan "haksız rekabet" suçundan Barış İ. hakkındaki soruşturmanın ise ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildiği kaydedildi.

16 EKİM 2019'DA FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin davacısı olduğu İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 16 Ekim 2019'daki duruşmada, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle durdurulmasına, Uber hizmetlerinin sunulduğu www.uber.com ile Uber mobil uygulamaları ve Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine karar verilmişti.