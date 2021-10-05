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Son dakika: Teröristlere 'Pençe' darbesi! Hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Son dakika: Teröristlere ’Pençe’ darbesi! Hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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