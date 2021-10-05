Türkiye genelinde kimliklerde yeni dönem başlıyor! 31 Aralık itibarıyla entegre olacak! E-imza çipli kimlik kartları...

E-DEVLET ÜZERİNDEN HALLEDİLECEK

Abonelik sözleşmesi, numara taşıma, işletmeci değişikliği, nitelikli elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta ve sım kartı değişikliği başvuruları gibi kimlik doğrulama" isteyen işlemler video konferans, yapay zeka veya e-devlet üzerinden halledilebilecek ve böylece yüz yüze işlem zorunluluğu bitecek.