Türkiye genelinde kimliklerde yeni dönem başlıyor! 31 Aralık itibarıyla entegre olacak! E-imza çipli kimlik kartları...
Elektronik imza alabilmek için notere gitme şartının kalkmasının ardından elektronik kimlikle e-imza 31 Aralık sonrası birbiriyle entegre hale geliyor. Böylece yüz yüze kimlik kontrolü yerine uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle işlemler yapılabilecek. Ayrıca e-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz, gsm operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde de kullanılabilecek.
Çipli kimlikte devrim 31 Aralık günü yaşanacak ve Türkiye yeni yıla tüm sistemle entegre edilmiş yeni bir kimlikle girecek. Tek bir çiple onlarca işlem halledilebilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
UZAKTAN DOĞRULANABİLECEK
Yönetmeliğe göre, uzaktan kimlik doğrulama hizmetiyle yüz yüze temasa gerek olmadan kimlikler uzaktan doğrulanabilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HALLEDİLECEK
Abonelik sözleşmesi, numara taşıma, işletmeci değişikliği, nitelikli elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta ve sım kartı değişikliği başvuruları gibi kimlik doğrulama" isteyen işlemler video konferans, yapay zeka veya e-devlet üzerinden halledilebilecek ve böylece yüz yüze işlem zorunluluğu bitecek.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yönetmeliğin getirdiği kolaylık sayesinde, e-imza alabilmek için notere gidilmesi süreci devreden çıkacak bireysel ve kurumsal hayatta yeni bir dönem başlayacak.
31 ARALIK İTİBARİYLE BAŞLIYOR
E-imza tamamen günlük hayata entegre hale gelmiş olacak. 31 Aralık itibariyle e-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz, gsm operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde de kullanılabilecek.
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