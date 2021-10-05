Son dakika: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi... İstanbul'da mesai saati sonrasında başlayan trafik yoğunluğu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.00'te trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu D-100 kara yolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.
Kara yolunun Ankara istikameti ise hafif yoğunlukta seyrediyor.
Köprünün Altunizade bağlantısında yoğunluk yaşanırken, D-100 ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.
TEM otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde yaşanıyor.
Zeytinburnu sahilinden itibaren yavaşlayan trafik de Avrasya Tüneli girişinde yoğunluğa neden oldu.
Anadolu Yakası'nda ise TEM Ataşehir mevkisinde iki yönlü trafik yoğunluğu var. D-100 kara yolu Ankara yönünde trafik Uzunçayır istikametinden başlayarak Maltepe'ye kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Bostancı istikametine kadar olan kısımda da yoğunluk gözleniyor.
Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu oluştu.
Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.00'te trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedildi.
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