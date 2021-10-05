Son dakika: İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Yakası'nda ise TEM Ataşehir mevkisinde iki yönlü trafik yoğunluğu var. D-100 kara yolu Ankara yönünde trafik Uzunçayır istikametinden başlayarak Maltepe'ye kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Bostancı istikametine kadar olan kısımda da yoğunluk gözleniyor.

Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu oluştu.