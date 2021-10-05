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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik temas: Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze ile görüştü

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Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan kritik temas: Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere dün geldiği Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Kakheti bölgesinde yer alan Telavi kentinde Gürcistan Savunma Bakanı Jaunşer Burculadze ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistanlı mevkidaşı Jaunşer Burculadze ile bir araya geldi.




Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, askeri ve teknik konuların yanı sıra eğitim ve ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi konuları ele alındı. Taraflar bölgedeki mevcut durumu müzakere ederek, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde ikili ve üçlü işbirliğinin önemini vurguladı.



Gürcistan ziyaretinde Bakan Akar'a Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşlik ediyor. Bakan Akar, ikili görüşmenin ardından Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan üçlü görüşmesine katılacak. Görüşme sonrasında tarafların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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