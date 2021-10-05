Son dakika: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, maddi kaynak ve lojistik arayışı içerisinde oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde 10 ilçede belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



