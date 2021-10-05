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6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?

İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim’de her yıl İstanbul’un Kurtuluşu arama büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu anlamlı ve özel günde resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. İstanbul’da toplu ulaşımın bedava olacağı 6 Ekim resmi tatil mi sorusuna cevap aranıyor. Peki; İstanbul’da 6 Ekim okullar tatil mi? İşgalin sona erişinin kutlandığı 6 Ekim tarihi İstanbul’un kurtuluş günü olarak belirlenmiştir ve her yıl kutlanmaktadır.

6 Ekim İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi? İstanbul'un işgalden kurtuluşu her yıl 6 Ekim tarihinde coşkuyla kutlanıyor. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girmiş ve işgal resmen sonlanmıştı. Bu tarihi girişin yıldönümü her yıl İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. Peki; 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları!

6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim tarihi resmi tatil değildir. Bu tarihte resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil söz konusu değildir. Bu konuda daha önceden yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri yer almıştı.

6 EKİM'DE OTOBÜSLER BEDAVA MI?

6 Ekim'in İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olması nedeniyle İstanbul'da İBB'ye ait İBB'ye ait tüm toplu ulaşım araçları 6 Ekim Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bu kapsamda metro, tramvay, vapur ve İETT otobüsleri bedava olacak. Ayrıca İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kent genelinde yapılacak birçok etkinlikle kutlanacak.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz."

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