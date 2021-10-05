6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?

6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim tarihi resmi tatil değildir. Bu tarihte resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil söz konusu değildir. Bu konuda daha önceden yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri yer almıştı.