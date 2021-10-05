5 bin jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? JGK son duyurular...

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak,