Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı?

Dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları, sertifikası olan her güzellik merkezinde yapılabilecek bu işlemin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak güzellik merkezlerine karşı 2017 yılında bir dava açtı.

Açılan bu dava sonuçlandı ve Danıştay Onuncu Daire, bahsi geçen cihazların dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılmasına karar verdi. Bu karardan sonra güzellik merkezleri, lazer epilasyon yerine sadece "ağda" yapabilecek.