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Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı?

Lazer epilasyon yasaklandı mı? Ülke genelinde sayısı 100 bini geçen güzellik salonlarında lazer epilasyon uygulaması yapılıyordu. Kadınlar tarafından popüler bir işlem olan lazer epilasyon hakkında yeni bir karar alındı. Güzellik merkezlerine karşı açılan dava 2017 yılında sonuçlandı. Danıştay Onuncu Daire, bahsi geçen cihazların kullanımına ilişkin kararı duyurdu. Peki; lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı?

Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı? Danıştay'ın aldığı yeni kararın ardından, güzellik salonlarında yaptırılan lazer epilasyon işleminin yasaklanıp yasaklanmadığı merak edilmeye başlandı. Sayıları 100 bini aşan güzellik merkezleri için karar verildi. Bu salonlarda lazer epilasyon işlemi uzun yıllardır yaptırılıyordu. Peki; lazer epilasyon yasaklandı mı?

LAZER EPİLASYON YASAKLANDI MI?

Hürriyet'in haberine göre, Danıştay Onuncu Daire'de görülen davada 30 Mart 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesi iptal edildi. Kararın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Cihazın, tıp yeterliliği olmayan kişilerce kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lazer epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca veriliyor"

Dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları, sertifikası olan her güzellik merkezinde yapılabilecek bu işlemin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak güzellik merkezlerine karşı 2017 yılında bir dava açtı.

Açılan bu dava sonuçlandı ve Danıştay Onuncu Daire, bahsi geçen cihazların dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılmasına karar verdi. Bu karardan sonra güzellik merkezleri, lazer epilasyon yerine sadece "ağda" yapabilecek.

Bu kararın ardından denetimler arttırıldı ve İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayşe Aydın bir açıklama yaptı. Ayşe Aydın'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Bir tek, ağda yapıp, oje sürüp kirpik takabileceğiz. Birçok cihazın kullanımı yasaklanıyor. Özellikle İstanbul Anadolu yakasında sıkı bir denetim başlatıldı. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri polisle birlikte işyerlerine giderek cihazları tutanak altına alıyor. Pandemi gerçeği ise ortada. İşletmeciler tedirgin. Sektörde asgari 400 bini aşkın insan geçimini sağlıyor"

FOTO LAZER EPİLASYON NEDİR?

Foto epilasyonda, çevredeki cildi tahrip etmeden kontrollü ışık flaşları tedavi edilen cildin alanına girer ve kıl follikülleri tarafından emilerek kökleri tahrip eder. Uygulama sürecinde oluşan ısı tüyleri ve yeniden büyüme potansiyeli gösteren kökleri hedefleyerek yok etmeyi amaçlar.

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