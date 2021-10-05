05 Ekim 2021, Salı
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AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Marsilya ile Fransa'da maç yapan Galatasaray'ın uğradığı çirkin provokasyon ile ilgili açıklama yapan Çelik, "Galatsaray taraftarı sadece dozunda cevap vermiştir. Dolayısıyla aslında nefret suçu işleyen başka bir grup iken, sürekli Müslümanların suçlanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi. Akdeniz'de Rum gemisine ihlal müdahalesiyle ilgili ise, "Mavi vatan kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.