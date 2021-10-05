05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2021 20:13
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Marsilya ile Fransa'da maç yapan Galatasaray'ın uğradığı çirkin provokasyon ile ilgili açıklama yapan Çelik, "Galatsaray taraftarı sadece dozunda cevap vermiştir. Dolayısıyla aslında nefret suçu işleyen başka bir grup iken, sürekli Müslümanların suçlanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi. Akdeniz'de Rum gemisine ihlal müdahalesiyle ilgili ise, "Mavi vatan kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Kimlik kartlarında yeni dönem 31 Aralık’ta başlıyor!
Kimlik kartlarında yeni dönem 31 Aralık'ta başlıyor!
Bakan Akar’dan Yunanistan’a diyalog çağrısı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP HDP’ye muhtaç!
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP HDP'ye muhtaç!
’’Bunlar ‘gezi’de olduğu gibi terör estiren teröristlerdir’’
''Bunlar ‘gezi’de olduğu gibi terör estiren teröristlerdir''
’’Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir’’
''Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir''
Erdoğan: Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız
Erdoğan: Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız
SGRS’de son aşamaya gelindi
SGRS'de son aşamaya gelindi
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
Bursa’da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
Daha Fazla Video Göster