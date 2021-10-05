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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Schmid ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Schmid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya geldi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Polonya’daki ziyareti kapsamında 7. Varşova Güvenlik Forumu’nda bir konuşma yapacak.

Polonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Schmid'le Afganistan, Karabağ ve Ukrayna'daki son durum ile AGİT reformunu değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

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