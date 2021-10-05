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İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Açıklama geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Açıklama geldi mi?

İnternet sorunu ne zaman düzelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarda yaşanan erişim problemi sonrası birçok kullanıcı sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Küresel çapta oluşan sorundan ülkemizde etkileniyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, internet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Açıklama geldi mi?

İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca kişi sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Hal böyle olunca WhatsApp, Instagram ve Facebook yetkilileri tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, internet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi?

TÜRKİYE'DEN İNTERNET SORUNUNA AÇIKLAMA

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu yaşanıyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülmüş değil.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal paylaşım sitelerinde yaşanan soruna dair, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

'HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti.

'YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARIMIZIN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR'

Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" dedi.

İNTERNET SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorunun ne zaman düzeleceğine yönelik resmi açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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