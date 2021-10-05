İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Açıklama geldi mi?

İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca kişi sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Hal böyle olunca WhatsApp, Instagram ve Facebook yetkilileri tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, internet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi?

TÜRKİYE'DEN İNTERNET SORUNUNA AÇIKLAMA

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu yaşanıyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülmüş değil.