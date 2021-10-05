05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?

Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?

Facebook.com çöktü mü, neden açılmıyor? Facebook Instagram web giriş sorunu yaşanıyor. Bilgisayarlarından veya masaüstü uygulamalardan Facebook ve Instagram’a girmek isteyenler bu sitelere giriş yapamıyor. Dün gece uzun süre çöktükten sonra mobil uygulamalarda normal şekilde çalışmaya başlayan Facebook ve Instagram’da yine sorunlar yaşanıyor. 5 Ekim Facebook Instagram çöktü mü sorusu yeniden sorgulanıyor. Facebook Instagram yine mi çöktü? İşte detaylar!

Facebook.com çöktü mü? Facebook.com neden açılmıyor? Facebook Instagram web giriş sorunu devam ediyor. Bilgisayarlarından bu sitelere giriş yapmak isteyen kullanıcılar 5 Ekim Facebook Instagram çöktü mü aramasına devam ediyor. Facebook Instagram yine mi çöktü sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal medyada dün gece yaşanan kabusun bugün de devam ettiği görülüyor.

FACEBOOK.COM ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook ve Instagram web sitelerine şu anda giriş yapılamıyor. Mobil uygulamalar çalışmaya devam etse de bu sitelere girişte büyük sıkıntılar yaşanıyor.

FACEBOOK KAPANDI MI?

Twitter üzerinden açıklama yayımlayan Facebook, "Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz." cümlelerinden oluşan bir paylaşım yaptı. Facebook uygulamasının bazı bölgelerde yeniden çalışır hale geldiği belirtildi.

FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.

Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA