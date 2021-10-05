05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu paylaşıldı. Böylece 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 160'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTÜYORLARDI

2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

160'A YÜKSELDİ

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160'a yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA