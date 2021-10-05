İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu paylaşıldı. Böylece 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 160'a yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
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