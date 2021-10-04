Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?

Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. İşte, Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?

SİBER SALDIRI MI VAR?

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Bu kapsamda bir siber saldırı olmadığı belli oluyor.