Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?
Siber saldırı mı var, ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41'den bu yana erişilemiyor. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. İşte, Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?
Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. İşte, Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?
SİBER SALDIRI MI VAR?
Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Bu kapsamda bir siber saldırı olmadığı belli oluyor.
"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.
FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: ÖZÜR DİLERİZ
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.
INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN
Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?
- WP ve Instagram ne zaman düzelecek? WhatsApp ve Instagram sorunu bugün düzelir mi? İşte ilk açıklamalar...
- Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...
- MPİ bilet sorgulama: 4 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 68 milyon TL...
- SGK'ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...
- 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı?
- Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak?
- Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...
- 3.200 TL verilecek! İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
- BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...
- Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Voleybol maçı Eczacıbaşı Vakıfbank hangi kanalda?