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Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021
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Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?

Siber saldırı mı var, ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41'den bu yana erişilemiyor. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. İşte, Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?

Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. İşte, Siber saldırısı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?

SİBER SALDIRI MI VAR?

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Bu kapsamda bir siber saldırı olmadığı belli oluyor.

"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: ÖZÜR DİLERİZ

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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