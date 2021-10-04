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Telegram çöktü mü, kişiler neden gözükmüyor? 4 Ekim Telegram resimler, fotoğraflar neden açılmıyor? Sorun için...

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Telegram çöktü mü, kişiler neden gözükmüyor? 4 Ekim Telegram resimler, fotoğraflar neden açılmıyor? Sorun için...

Telegram çöktü mü, kişiler neden gözükmüyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'un ardından Telegram'da da sorun yaşanıyor. Uygulamayı kullanan vatandaşlar sorunların ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Telegram çöktü mü, kişiler neden gözükmüyor? 4 Ekim Telegram resimler, fotoğraflar neden açılmıyor? Sorun için...

Telegram çöktü mü, kişiler neden gözükmüyor? 4 Ekim Telegram resimler, fotoğraflar neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ta yaşanan sorunların nedeni merak ediliyor. Gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Telegram çöktü mü, kişiler neden gözükmüyor? 4 Ekim Telegram resimler, fotoğraflar neden açılmıyor?

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ, KİŞİLER NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Telegram'da şuan erişim sorunu yaşanmazken, görsellerde yüklenme sorunu sürüyor. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar bekleniyor.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Aşırı hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram tüm cihazlarda aynı anda kullanılabilir. Mesajlar, çok sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

ÖZELLİKLERİ

Telegram ile mesajlar, fotoğraflar, videolar ve herhangi türde dosyalar (doc, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız izleyiciye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefon rehberindeki kişilere yazılabilir ve kişiler kullanıcı adlarıyla bulunabilir. Telegram, SMS ve e-postanın birleştirilmiş hali gibidir ve tüm kişisel veya iş ile ilgili mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ek olarak, uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra binlerce katılımcı için gruplarda sesli sohbetler destekleniyor.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram indirilir ve uygulama açılır. güncel cep numarası girilir. Telefona gelen onay kodu çıkan ekrana yazılır. Ad, soyad yazılarak bir de profil fotoğrafı eklenir. Uygulama kaydı tamamlandı. Menü seçeneğine tıklanarak yeni grup, yeni kanal oluşturulabilir ve arama yapılabilir. Uygulama PC'lerde, Android ve iOS'a kullanılabilir.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Telegram bilgisayara ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlara App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir. Ayrıca uygulamanın masaüstü sürümü de bulunuyor.

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