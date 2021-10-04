Telegram çöktü mü, kişiler neden gözükmüyor? 4 Ekim Telegram resimler, fotoğraflar neden açılmıyor? Sorun için...

ÖZELLİKLERİ

Telegram ile mesajlar, fotoğraflar, videolar ve herhangi türde dosyalar (doc, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız izleyiciye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefon rehberindeki kişilere yazılabilir ve kişiler kullanıcı adlarıyla bulunabilir. Telegram, SMS ve e-postanın birleştirilmiş hali gibidir ve tüm kişisel veya iş ile ilgili mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ek olarak, uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra binlerce katılımcı için gruplarda sesli sohbetler destekleniyor.