Whatsapp, instagram çöktü mü, neden girilmiyor? 2021 Whatsapp, instagram ne zaman düzelecek? 4 Ekim Whatsapp ve instagram hatası

Whatsapp, instagram çöktü mü? 2021 Whatsapp, instagram çöktü mü bugün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.