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Whatsapp, instagram çöktü mü, neden girilmiyor? 2021 Whatsapp, instagram ne zaman düzelecek? 4 Ekim Whatsapp ve instagram hatası

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Whatsapp, instagram çöktü mü, neden girilmiyor? 2021 Whatsapp, instagram ne zaman düzelecek? 4 Ekim Whatsapp ve instagram hatası

Whatsapp, instagram çöktü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Kullanıcılar girmeye çalıştığı uygulamalara şu an için erişim sağlayamıyor. Konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İşte, Whatsapp, instagram çöktü mü? 2021 Whatsapp, instagram çöktü mü bugün? 4 Ekim Whatsapp ve instagram hatası

Whatsapp, instagram çöktü mü? 2021 Whatsapp, instagram çöktü mü bugün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

WHATSAPP VE INSTAGRAM NEDEN GİRİLMİYOR?

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDEN OLUR?

Instagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görebilirsiniz.

İLK AÇIKLAMA GELDİ: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

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