Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yanıt: Gereğini yaparız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile yaptığı kritik görüşme sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan'ın kural tanımaz davranışlarına sert sözlerle yüklendi. Bakan Çavuşoğlu, "Akdeniz'de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye'yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız." mesajını verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.
Görüşme sonrası iki bakan kameraların karşısına geçerek açıklamalada bulundu.
YUNANİSTAN'A AKDENİZ YANITI
Akdeniz'de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye'yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız. Biz her zaman diplomasiye önem veriyoruz. Diplomasi çözüm olmayınca sahaya iniyoruz, tekrar diplomasiye dönmek için sahaya iniyoruz.
"POLONYA'YA UZMANLARIMIZI GÖNDEREBİLİRİZ"
Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Başka ülkelerin bu konuda yaşayacağı sorunları en iyi biz anlarız. Kaçakçılarla mücadele konusunda tecrübeliyiz. Polonya'ya uzmanlarımızı gönderebiliriz, Litvanya'ya da aynı öneride bulunduk.
VİZE VE TURİST AÇIKLAMASI
Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyon Polonyalı turistin ülkemize geleceğine inanıyoruz. Polonya vatandaşlarının da Ukrayna vatandaşları gibi elektronik vize yerine kimlikle gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor.
EKONOMİK HEDEFLER
Polonya ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene 6.5 milyar dolardı. Şu an itibarıyla 8.5 milyar doları aşacağız gibi görünüyor. Ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara çok yaklaştık, yeni hedefler belirlememiz gerekiyor.
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