Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a yanıt: Gereğini yaparız

VİZE VE TURİST AÇIKLAMASI

Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyon Polonyalı turistin ülkemize geleceğine inanıyoruz. Polonya vatandaşlarının da Ukrayna vatandaşları gibi elektronik vize yerine kimlikle gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

EKONOMİK HEDEFLER

Polonya ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene 6.5 milyar dolardı. Şu an itibarıyla 8.5 milyar doları aşacağız gibi görünüyor. Ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara çok yaklaştık, yeni hedefler belirlememiz gerekiyor.