Facebook çöktü mü, neden girilmiyor? 4 Ekim Facebook ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada uygulamalarında yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Konuyla ilgili merak edilen ilk açıklama geldi İşte, Facebook çöktü mü, neden girilmiyor? 4 Ekim Facebook ne zaman düzelecek? Facebook down ne demek?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a da erişim sağlayamıyor.



Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.