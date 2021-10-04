Meteoroloji'den sağanak açıklaması! İstanbul, Ankara ve İzmir'e yağmur yağacak mı? Sel ve su baskınları uyarısı
Meteroloji Genel Müdürlüğü "yağmur yağacak mı?" sorusuna cevap verdi. Meteoroloji milyonlarca vatandaşın merak ettiği İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklama yaptı. Yapılan resmi duyuruda Batı ve Orta Karadeniz için sel-su baskınları için uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'e yağmur yağacak mı?
"Yağmur yağacak mı?" sorusu Meteoroloji tarafından cevaplandı. Milyonlarca vantadaşın beklediği yağmurların yanı sıra sel ve su baskınları için de uyarı yapıldı. Peki hangi illere yağmur yağacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'e yağmur yağacak mı?
BATI VE ORTA KARADENİZ İÇİN UYARI
Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları düşerken sağanak yağış haberleri de peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok için sel ve su baskınları konusunda uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere yağmur yağacak mı?
Batı ve Orta Karadeniz'de yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ETKİSİNİ ARTTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.
SEL UYARISI
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
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