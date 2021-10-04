Meteoroloji’den sağanak açıklaması! İstanbul, Ankara ve İzmir’e yağmur yağacak mı? Sel ve su baskınları uyarısı

BATI VE ORTA KARADENİZ İÇİN UYARI

Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları düşerken sağanak yağış haberleri de peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok için sel ve su baskınları konusunda uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere yağmur yağacak mı?

Batı ve Orta Karadeniz'de yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.