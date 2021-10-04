04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Hablusi'yi kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Hablusi'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Hablusi’yi kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Hablusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA