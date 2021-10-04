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Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi hangi illerde uygulanacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021
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Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi hangi illerde uygulanacak?

Okullarda PCR testi hangi illerde uygulanacak? Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Pilot olarak belirlenen 10 ilde öğrencilere PCR testi uygulanacak. Belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek ve öğrencilere test uygulanacak. Ancak bu testi yaptırmak için öğrencilerin velilerinden onay alınması gerekecek. Peki; PCR testi hangi okullarda yapılacak?

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi hangi illerde uygulanacak? Öğrenciler ve veliler bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılacak uygulamayla; okullara gönderilecek sağlık ekipleri öğrencilerden PCR testi alacak. Pilot olarak başlayan uygulama yalnızca 10 ilde uygulanacak. Peki; okullarda PCR testi hangi illerde uygulanacak?

OKULLARDA PCR TESTİ HANGİ İLLERDE?

Okullarda yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bazı okullarda PCR Testi taraması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.

Pilot olarak belirlenen iller Sağlık Bakanlığına iletildi.

Edirne, Balıkesir ve Erzurum'un da aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

PCR testi yapılacak okullar, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçilecek.

Belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek. Öğrenci velisinden imzalı bir onay istenecek. Onay halinde öğrencilerden PCR testi alınacak.

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