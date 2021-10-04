İstanbul'un çilesi! Megakentte trafik durma noktasında
Son dakika haberi... İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.00 itibariyle yüzde 62'a geldi.
İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri trafikte güçlükle ilerledi.
Trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçümlendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecan dorukta! ATV dizisi EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon başlıyor mu?
- Liverpool Manchester City hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nasıl izlenir?
- Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
- Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!
- Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?
- Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında? “Kıro” açıklaması yapan Selçuk Ural ne iş yapıyor?
- Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…
- Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz, nerede yaptırılır?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!
- Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç kim?