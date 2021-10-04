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İstanbul'un çilesi! Megakentte trafik durma noktasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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İstanbul’un çilesi! Megakentte trafik durma noktasında

Son dakika haberi... İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.00 itibariyle yüzde 62'a geldi.

İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri trafikte güçlükle ilerledi.

Trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçümlendi.

İstanbul’da trafik durma noktasında İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

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