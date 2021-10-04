Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram ne zaman düzelecek? 4 Ekim Instagram 5 xx server erorr erişim sorunu...

Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram akış yenilenemedi ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Instagram'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte zorluk yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram akış yenilenemedi ne demek? 4 Ekim Instagram erişim sorunu...

Türkiye'de WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Kullanıcılar girmeye çalıştığı uygulamalara şu an için erişim sağlayamıyor. Konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.