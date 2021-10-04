FETÖ’nün Gaybubet evlerine operasyon! Polis delilleri böyle kurtardı

4 yıldır firari olarak yaşadığı gaybubet evinde Kur'an-ı Kerimin mealini okuyarak gerçekler ile yüzleşen imam, etkin pişmanlıktan yaralanarak örgüt ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Gaybubet evlerine yönelik tarihin en büyük operasyonunda mahrem imam Süleyman T., FETÖ'nün güncel listesinin olduğu dökümanları yırtarken dijital materyalleri ise mikro dalga fırında yok etmeye çalıştı. Polis ekipleri yırtılan dökümanları adeta yapboz yapar gibi tek tek bir araya getirirken siber polisi de dijital materyalleri kurtardı.

Polis ekipleri, şafak vakti 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 kişiyi gözaltına aldı. Sabah'ın haberine göre gaybubet evlerinde yapılan aramalarda 4 sahte kimlik, 33 telefon, 25 sim kart, 5 sd kart, 21 harddisk, 25 flaş bellek, 32 bilgisayar/laptop/tablet, 5 yazıcı, 26 döküman, 109 bin 785 TL, 22 bin 600 dolar ve 4bin 230 avro ele geçirildi. Ev aramalarında ele geçirilen baskı makineleri ile sahte kimlik ürettikleri ve bu sahte kimliklerle firari FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.