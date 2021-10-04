FETÖ'nün Gaybubet evlerine operasyon! Polis delilleri böyle kurtardı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 26 mahrem imamın gaygubet evlerinde saklandığı ve faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi. Ekipler, FETÖ’nün gaybubet evlerinde saklanan mahrem imamlara yönelik tarihin en büyük operasyonu için düğmeye bastı.
4 yıldır firari olarak yaşadığı gaybubet evinde Kur'an-ı Kerimin mealini okuyarak gerçekler ile yüzleşen imam, etkin pişmanlıktan yaralanarak örgüt ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Gaybubet evlerine yönelik tarihin en büyük operasyonunda mahrem imam Süleyman T., FETÖ'nün güncel listesinin olduğu dökümanları yırtarken dijital materyalleri ise mikro dalga fırında yok etmeye çalıştı. Polis ekipleri yırtılan dökümanları adeta yapboz yapar gibi tek tek bir araya getirirken siber polisi de dijital materyalleri kurtardı.
Polis ekipleri, şafak vakti 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 kişiyi gözaltına aldı. Sabah'ın haberine göre gaybubet evlerinde yapılan aramalarda 4 sahte kimlik, 33 telefon, 25 sim kart, 5 sd kart, 21 harddisk, 25 flaş bellek, 32 bilgisayar/laptop/tablet, 5 yazıcı, 26 döküman, 109 bin 785 TL, 22 bin 600 dolar ve 4bin 230 avro ele geçirildi. Ev aramalarında ele geçirilen baskı makineleri ile sahte kimlik ürettikleri ve bu sahte kimliklerle firari FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA HOŞGELDİN
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçek yüzünü gören ve FETÖ'den kurtulmanın yollarını arayan gözaltındaki 4 kişi, etkin pişmanlıktan yararlanarak devletin şefkatli kollarına sarıldı. FETÖ ile ilgili çarpıcı bilgiler veren imamlar, örgüt içerisinde faaliyette bulunan 181 kişinin adını verdi. Örgütün güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yeni operasyonlar, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği bilgiler ışığında genişleyerek sürmeye devam edecek.
KUR'AN-I KERİM MEALİNİ OKUDU FETÖ'NÜN DİNİ İSTİSMAR ETTİĞİNİ ANLADI
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde 30 yılını veren ve her kademesinde hizmette bulunan mahrem imam, anlattıkları ile örgütün dini nasıl istismar ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 4 yıldır firar olan ve gaybubet evinde saklanmak zorunda kalan imam, evde geçirdiği süre zarfında İslam dininin FETÖ'nün kitaplarında anlatıldığı ve ev sohbetlerinde konuşulan konular ile alakasının olmadığını gördü. 30 yıl boyunca bir kez olsun Kur'an-ı Kerim'in mealini okunmasına izin verilmediğini aktaran imam, "Onu okumanıza gerek yok. Hoca efendimiz kendi kitaplarında Kur'an-ı Kerimi sizin için yorumluyor. Hocamızın kitaplarını okuyun" söyleri ile karşılaştı.
Dört duvar arasında yakalanma korkusuyla dışarıya bile adım atamayan imam, FETÖ'den kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Gaybubet evinde geçirdiği süre zarfında İslam dini ile tekrar tanışan mahrem imam Kur'an-ı Kerimin mealini ayrıntılı inceleyerek FETÖ'nün kitapları ile karşılaştırma yaptı. Kur'an-ı kerimin mealini bitirdiğinde ise 30 yıl örgütün içerisinde bulunmanın pişmanlığını yaşadı. Polis ekiplerinin baskını ile gözaltına alınan imam devlete sığınarak FETÖ'nün gerçek yüzünü aktarırken etkin pişmanlıktan yararlandı.
GÜNCEL LİSTEYİ MİKRO DALGA FIRINDA YOK ETMEYE ÇALIŞTI
Gaybubet evinde saklanan mahrem imam Süleyman T., polis ekiplerinin geldiğini fark ederek FETÖ'ye ait döküman, bilgisayar ve digital materyalleri yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ'nün mahrem imamı, evde bulunan önemli bilgilerin içerdiği dökümanları yırtarken, bilgisayarı kırarak içerisinden çıkardığı harddisk yanında flaş belleği mikro dalga fırına atıp verileri yok etmeye çalıştı.
Polis ekipleri gaybubet evine girerek mahrem imamı gözaltına alırken evde yaptıkları aramalarda belgelerin yırtıldığını ve mikro dalga fırın içerisinde bilgisayar harddiski ile flaş belleğin olduğunu gördü. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gaybubet evine gelerek yırtılan dökümanları tek tek birleştirirken mikro dalgada yakılarak yok edilmeye çalışılan digital materyalleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğüne gönderdi. Siber ekiplerinin kazıma yöntemiyle verileri kurtarırken, örgütün güncel yapılanmasına ait arşivlenmiş birçok bilgi ve belgeye ulaştı.
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