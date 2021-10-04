04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları sözleri! Hayvanlar için en güzel sözler ve mesajlar!

4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları sözleri! Hayvanlar için en güzel sözler ve mesajlar!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
ABONE OL
4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları sözleri! Hayvanlar için en güzel sözler ve mesajlar!

4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları sözleri! Hayvanlar için birbirinden güzel sözler arama motorlarında sorgulanıyor. Evlerimizde ve sokaklardaki en yakın arkadaşlarımız olan hayvanları koruma günü dünya genelinde kutlanıyor. İnsanların kötü muamele göstermesiyle sokaklarda hayvanlar işkenceye maruz kalırken, birçok hayvan türünün nesli de tükenme noktasına geldi. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları haberimizde!

4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları sözleri yoğun şekilde araştırılıyor. Hayvanlar için en güzel sözler mesajları sizler için derledik. Yaklaşık 100 yıldır her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma günü ile hayvanların yaşadığı sorunlara karşı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu özel günde sosyal medya üzerinde birçok mesaj paylaşılıyor. İşte; Hayvanları Koruma Günü mesajları!

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI!

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez " Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Sessiz dostlarımızın sesi oldu SESSİZ DOSTLARIMIZIN SESİ OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA