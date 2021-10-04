4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları sözleri! Hayvanlar için en güzel sözler ve mesajlar!

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.