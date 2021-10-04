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Lars Vilks kimdir, nereli? İslam karşıtlığıyla bilinen Lars Vilks nasıl öldü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Lars Vilks kimdir, nereli? İslam karşıtlığıyla bilinen Lars Vilks nasıl öldü?

Lars Vilks kimdir, nereli? İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği karikatürlerle büyük tepki çeken İsveçli Lars Vilks öldü. İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi yaşamını yitirdi. Bu gelişmenin ardından Lars Vilks kimdir, Lars Vilks nasıl öldü gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı.

Lars Vilks kimdir, nereli? Lars Vilks nasıl öldü? İslam karşıtlığıyla ve çizdiği karikatürleriyle bilinen Lars Vilks, birçok kez protestoya uğramıştı. İsveç'te Hz.Muhammed'e hakaret içeren karikatürler yayınlayan Lars Vilks İslam dünyasında büyük tepkilere neden olmuştu.

LARS VİLKS KİMDİR?

Yaptığı Viking kültüründen ilham alarak yaptığı eserlerle sanat dünyasında adından söz ettiren Lars Vilks, postmodern sanatı savunduğunu dile getiriyordu.

Lars Vilks, çizdiği karikatürle 2007 yılında gündeme bomba gibi düşmüştü. İsveç'te bir sanat galerisi için çizdiği Hz. Muhammed'in karikatürünü çizerek İslam dünyası tarafından tepki çekmişti. Güvenlik zafiyetleri ve ölüm tehditleri dolayısıyla karikatür yayınlanmamıştı. 18 Ağustos'ta karikatür Nerikes Allehande gazetesinde yayınlandı. İslam dünyasının başı çeken Türkiye, İran, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerin hükümetleri karikatüre karşı tepki gösterdiler. Ölüm tehditleri alan Lars Vilks, o zamandan beri polis gözetimi altında yaşıyordu.

LARS VİLKS NASIL ÖLDÜ?

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

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