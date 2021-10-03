Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç kim?
Ahmet Kömeç kimdir, kaç yaşındaydı? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’in kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bartın’da bir midibüsün devrilmesi sonucu Kömeç’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 17 kişi yaralandı. Peki; Ahmet Kömeç kimdir?
Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Bartın'da meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki; Ahmet Kömeç kimdir?
AHMET KÖMEÇ KİMDİR?
2019 yerel seçimleri sonrası Bartın Belediye başkan yardımcılığına atama yapılmıştı. Bartın Belediyesi Başkan Yardımcılıklarına Necmi Balık ve Ahmet Kömeç atanmıştı.
31 Mart yerel seçimi Bartın sonuçlarına MHP adayı Cemal Akın oyların yüzde 35,76'sını alarak Bartın belediye başkanı olmuştu. AK Parti'nin adayı Yusuf ziya Aldatmaz ise oyların yüzde 35.33'ünü almıştı. CHP'nin adayı Mehmet Arslan ise oyların yüzde 25,44'ünü almıştı.
Belediye Meclis Üyesi olan Balık ve Kömeç görevlerine yerel seçim sonrası başlamıştı. Yeni atamalar ile Bartın Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı sayısı dörde yükselmişti. Başkan Yardımcılarının görev dağılımları ise şu şekilde yapılmıştı.
Necmi Balık'a bağlı müdürlükler: İtfaiye, Temizlik İşleri, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ahmet Kömeç'e bağlı müdürlükler: Fen İşleri, Su İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetler Müdürlükleri Hasan Arınan'a bağlı müdürlükler: Ruhsat ve Denetim, İmar ve Şehircilik, Veteriner İşleri, İşletme (Liman), Ulaşım Hizmetleri Müdürlükleri, AR-GE.
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