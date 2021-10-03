Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç kim?

Belediye Meclis Üyesi olan Balık ve Kömeç görevlerine yerel seçim sonrası başlamıştı. Yeni atamalar ile Bartın Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı sayısı dörde yükselmişti. Başkan Yardımcılarının görev dağılımları ise şu şekilde yapılmıştı.

Necmi Balık'a bağlı müdürlükler: İtfaiye, Temizlik İşleri, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ahmet Kömeç'e bağlı müdürlükler: Fen İşleri, Su İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetler Müdürlükleri Hasan Arınan'a bağlı müdürlükler: Ruhsat ve Denetim, İmar ve Şehircilik, Veteriner İşleri, İşletme (Liman), Ulaşım Hizmetleri Müdürlükleri, AR-GE.