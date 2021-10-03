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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da! Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat açıklaması

Son dakika haberleri... İstanbul'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşı umutlandıran Başkan Erdoğan, "Piyasayı dengelemenin gayreti içindeyiz." dedi.

İstanbul'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da alışveriş yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, "Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" dedi.

"PİYASAYI BALANSE EDECEK, VATANDAŞIN UCUZ VE KALİTELİ ÜRÜN ALIMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik. Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

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