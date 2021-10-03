Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da! Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat açıklaması

"PİYASAYI BALANSE EDECEK, VATANDAŞIN UCUZ VE KALİTELİ ÜRÜN ALIMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik. Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.